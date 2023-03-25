Цзю — о награждении Демурчян: была договорённость, что должен звучать гимн России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на ситуацию с гимном на церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян.

«Была договорённость, что должен звучать гимн России на церемонии награждения. Надо узнавать у них, как так получилось», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям.

На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.

Ранее в оргкомитете чемпионата мира по боксу заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского.