Генич принёс извинения «Ростову», которому пожелал поражения в оставшихся матчах РПЛ

Комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову», которому ранее пожелал уступить в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что я сделал не так — я признаю. За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Может быть, я был неправ в Коммент.Live, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах», — сказал Генич в видео в своём Telegram-канале.

Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи сезона РПЛ.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.

После встречи «Ростов» в социальных сетях выложил эпизод из трансляции, в котором Генич назвал «игровым моментом» столкновение нападающего красно-белых Александра Соболева с защитником ростовчан Андрея Ланговича.

В публикации упоминается бомбер красно-белых, который был подарен комментатору. «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили», — сказано в сообщении пресс-службы ростовчан.

Ранее Карпина пригласили на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком».