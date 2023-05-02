Карпина пригласили на заседание КДК РФС после удаления в матче со «Спартаком»
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«КДК рассмотрит удаление Карпина, он приглашён на заседание. Запросили материалы основного вещателя с целью выявить возможные нарушения дисциплинарного характера. Также по этому матчу будем обсуждать неподобающее поведение команды гостей, чьи игроки получили пять жёлтых карточек, плюс тренер был удалён», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.
Он также подчеркнул, что будет рассматриваться эпизод с выходом из технической зоны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин.
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ к «Ростову».