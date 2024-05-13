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Сенатор из США сравнил конфликт в Газе с бомбардировками Японии

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Представитель республиканской партии в Сенате Конгресса США Линдси Грэм* сравнил методы ведения боевых действий Израиля против ХАМАС с американскими атомными бомбардировками Японии во время Второй мировой войны.
Сенатор из США сравнил конфликт в Газе с бомбардировками Японии
  • AP

Соответствующее заявление было сделано во время беседы с NBC News.

По словам Грэма, после атаки японцев на Пёрл-Харбор американцы оказались «перед лицом уничтожения как нация». Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были правильным решением, подчеркнул сенатор.  

«Дайте Израилю бомбы, необходимые для окончания войны. Они не могут позволить себе проиграть», — призвал республиканец.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.

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