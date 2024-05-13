Сенатор из США сравнил конфликт в Газе с бомбардировками Японии
- AP
Соответствующее заявление было сделано во время беседы с NBC News.
По словам Грэма, после атаки японцев на Пёрл-Харбор американцы оказались «перед лицом уничтожения как нация». Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были правильным решением, подчеркнул сенатор.
«Дайте Израилю бомбы, необходимые для окончания войны. Они не могут позволить себе проиграть», — призвал республиканец.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.