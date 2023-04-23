Сайт КХЛ подвергся массированной DDоS-атаке во время матча ЦСКА — «Ак Барс»

В Континентальной хоккейной лиге сообщили, что хакеры попытались вывести из строя работу вычислительных систем КХЛ.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лиги.

Уточняется, что из-за хакерской атаки на страницах КХЛ в YouTube и VK была запущена бесплатная прямая трансляция четвёртого матча финальной серии между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Во время встречи команд при попытке открыть сайт КХЛ на экране компьютеров появлялась надпись «ошибка 502». Также недоступным для пользователей остаётся официальное мобильное приложение лиги.

Ранее сообщалось, что сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке.





