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NHK: в Японии смогли выявить болезнь Альцгеймера по сочетанию белков в крови

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Группа учёных Токийского университета во главе с профессором Такэси Ивацубо смогла по сочетанию двух белков в крови с большой точностью выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов.

Об этом информирует телеканал NHK.

По словам профессора, на сегодняшний день существует лекарство, помогающее на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Следующий же этап, как отметил Ивацубо, это лечение людей до выявления у них симптомов болезни.

«Если можно будет по анализу крови диагностировать болезнь, это послужит раннему началу лечения», — сказал он.

Ранее в Nature заявили, что болезнь Альцгеймера связана с накоплением жира в мозге.

Также учёные предупредили о негативных последствиях применения лекарств от Альцгеймера.

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