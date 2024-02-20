Учёные предупредили о негативных последствиях применения лекарств от Альцгеймера
Об этом пишет газета The Times.
Согласно данным исследований учёных, перечисленные препараты могут привести к замедлению снижения когнитивных функций, что очищает мозг от токсичного белка, который считается главным признаком болезни Альцгеймера.
При этом, как отмечается материале, лекарства могут привести к серьёзным побочным эффектам, в том числе к сокращению мозга и кровотечению.
Ранее руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин рассказал о тенденции к «омолаживанию» инсульта.