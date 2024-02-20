Учёные предупредили о негативных последствиях применения лекарств от Альцгеймера

Учёные в ходе исследования выразили свою обеспокоенность по поводу недостаточности результатов клинических испытаний двух «революционных» препаратов для лечения болезни Альцгеймера: леканемаба, разработанного японской компанией Eisai и её американским партнером Biogen, и донанемаба производства американской компании Lilly.

Об этом пишет газета The Times.

Согласно данным исследований учёных, перечисленные препараты могут привести к замедлению снижения когнитивных функций, что очищает мозг от токсичного белка, который считается главным признаком болезни Альцгеймера.

При этом, как отмечается материале, лекарства могут привести к серьёзным побочным эффектам, в том числе к сокращению мозга и кровотечению.

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