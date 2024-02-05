Невролог Сутормин рассказал о тенденции к «омолаживанию» инсульта

Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин заявил, что инсульт «молодеет».

«Последние года два наблюдается такая тенденция. Инсульт в 30—40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80—90 лет. В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов», — рассказал Сутормин в беседе с «Радио 1».

Как отметил врач, меры профилактики известны. Прежде всего, это правильное питание. Также рекомендуется больше двигаться, избегать вредных привычек.

Кроме того, важно контролировать имеющиеся хронические заболевания.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.