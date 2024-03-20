Nature: болезнь Альцгеймера связана с накоплением жира в мозге
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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Исследователи установили, что в клетках мозга накапливаются жировые капли.
Отмечается, что важную роль в этом играет ген APOE, один из вариантов которого тесно связан с высоким риском болезни Альцгеймера.
Ранее учёные в ходе исследования выразили свою обеспокоенность по поводу недостаточности результатов клинических испытаний двух «революционных» препаратов для лечения болезни Альцгеймера.