Nature: болезнь Альцгеймера связана с накоплением жира в мозге

Американские учёные обнаружили доказательства того, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть накопление жира в клетках головного мозга.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи установили, что в клетках мозга накапливаются жировые капли.

Отмечается, что важную роль в этом играет ген APOE, один из вариантов которого тесно связан с высоким риском болезни Альцгеймера.

Ранее учёные в ходе исследования выразили свою обеспокоенность по поводу недостаточности результатов клинических испытаний двух «революционных» препаратов для лечения болезни Альцгеймера.