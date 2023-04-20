Азаров поздравил тольяттинский «Акрон» с победой над московским «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал исторической победу тольяттинского «Акрона» над столичным «Спартаком» в матче Кубка России по футболу.

«Акрон» пишет историю. Повержен ещё один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России», — цитирует Азарова «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты «Акрона» снова доказали, что для команды нет авторитетов.

«Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулёвска и Тольятти, но и многих жителей региона», — добавил Азаров.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.