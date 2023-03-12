Дзюба — о матче с «Ахматом»: удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов
- РИА Новости
«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер и мы идём по правильному пути. Это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха — он умничка, в очередной раз всем всё доказал.
Вообще все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Ничего страшного», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.
В составе железнодорожников были удалены Станислав Магкеев и Максим Ненахов.
«Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом».