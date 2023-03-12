Дзюба — о матче с «Ахматом»: удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер и мы идём по правильному пути. Это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха — он умничка, в очередной раз всем всё доказал.

Вообще все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Ничего страшного», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

В составе железнодорожников были удалены Станислав Магкеев и Максим Ненахов.

«Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом».