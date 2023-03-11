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Галактионов — о матче с «Ахматом»: мы играли с характером, это дорогого стоит

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.
Галактионов — о матче с «Ахматом»: мы играли с характером, это дорогого стоит
  • РИА Новости

«Очень тяжёлый, трудный матч, с учётом удалений. Игра может складываться по‑разному, но то, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, с характером — дорогого стоит. Сегодняшняя победа очень важна», — цитирует  Галактионова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

В составе железнодорожников также были удалены Станислав Магкеев (9-я и 20-я минуты), Максим Ненахов (42-я и 60-я).

Таким образом, железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее голкипера Илью Лантратова признали лучшим игроком матча Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Локомотив».

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