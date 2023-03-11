Галактионов — о матче с «Ахматом»: мы играли с характером, это дорогого стоит
- РИА Новости
«Очень тяжёлый, трудный матч, с учётом удалений. Игра может складываться по‑разному, но то, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, с характером — дорогого стоит. Сегодняшняя победа очень важна», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Встреча проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.
В составе железнодорожников также были удалены Станислав Магкеев (9-я и 20-я минуты), Максим Ненахов (42-я и 60-я).
Таким образом, железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.
Ранее голкипера Илью Лантратова признали лучшим игроком матча Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Локомотив».