Галактионов — о матче с «Ахматом»: мы играли с характером, это дорогого стоит

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Очень тяжёлый, трудный матч, с учётом удалений. Игра может складываться по‑разному, но то, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, с характером — дорогого стоит. Сегодняшняя победа очень важна», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

В составе железнодорожников также были удалены Станислав Магкеев (9-я и 20-я минуты), Максим Ненахов (42-я и 60-я).

Таким образом, железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее голкипера Илью Лантратова признали лучшим игроком матча Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Локомотив».