«Оренбург» попросит ЭСК РФС оценить действия судей в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Ахматом».

«Изучили эпизоды и приняли решение обратиться в ЭСК РФС. По первому голу «Ахмата», второй жёлтой карточке Сивакова и назначенному пенальти», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:1.

Напомним, что судья назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля: защитнику оренбургского клуба Михаилу Сивакову, случайно наступившему на ногу игроку хозяев за лицевой линией, после просмотра cистемы видеопомощи арбитр показал также красную карточку.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не получал предложений по защитнику Ренато Гойковичу.