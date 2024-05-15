МИД: попытки продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся хаосом
Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью порталу News.ru, опубликованном на сайте дипведомства.
«Везде, куда приходят англосаксы, в итоге наступает хаос», — подчеркнул дипломат.
При этом он отметил, что позиция России остаётся неизменной.
«Все вопросы на постсоветском пространстве должны решаться сообща между соседями, безопасность региона не должна определяться извне», — добавил Галузин.
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко выразил мнение, что активность НАТО в Азии и на Кавказе нужна для сдерживания России.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку.