МИД: попытки продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся хаосом

Попытки западных стран продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся эскалацией и хаосом в регионе.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью порталу News.ru, опубликованном на сайте дипведомства.

«Везде, куда приходят англосаксы, в итоге наступает хаос», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что позиция России остаётся неизменной.

«Все вопросы на постсоветском пространстве должны решаться сообща между соседями, безопасность региона не должна определяться извне», — добавил Галузин.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко выразил мнение, что активность НАТО в Азии и на Кавказе нужна для сдерживания России.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку.