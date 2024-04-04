Грушко: активность НАТО в Азии и на Кавказе нужна для сдерживания России

Деятельность НАТО в Центральной Азии и на Южном Кавказе нацелена на сдерживание России, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко. Прежде всего это делается методом разрушения исторических связей между Российской Федерацией и её ближайшими партнёрами, подчеркнул он.

«Вся деятельность НАТО, где бы она ни происходила, направлена на сдерживание России. В этом смысле и Центральная Азия, и Южный Кавказ — это такие же регионы, откуда надо сдерживать Россию. Сдерживать Россию можно прежде всего... это не только о НАТО я говорю, я говорю о США, Евросоюзе и других акторах, которые в этом участвуют, сдерживают путём разрушения исторических связей между Россией и нашими ближайшими партнёрами, недопущения усиления ЕврАзЭс, недопущения усиления ОДКБ», — заявил замминистра.

Одной из задач альянса является недопущение усиления роли ШОС, отметил Грушко.

«И вообще, недопущение того, чтобы евразийство, Евразийский регион формировался как регион мира, безопасности, согласия. Это страшный сон для наших противников на Западе. Именно это тренд, который будет преобладать, наверное, в ближайшие годы», — добавил собеседник.

Президент Владимир Путин ранее на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны подчеркнул, что наибольшее значение для Российской Федерации имеют отношения с ближайшими партнёрами и соседями.