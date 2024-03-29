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Путин: для России большое значение имеют отношения с соседями и партнёрами

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Наибольшее значение для Российской Федерации имеют отношения с ближайшими партнёрами и соседями, эти контакты должны строиться на основе учёта интереса друг друга, заявил президент Владимир Путин на открытии совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.

«На международной арене мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями — так повелось традиционно», — сказал президент.

Уровень торговых и политических связей с соседями постоянно растёт, констатировал Путин.

«Предлагаю сегодня рассмотреть одно из этих направлений, оно для нас представляется весьма важным, представляется традиционным. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сейчас об этом и доложит», — добавил глава государства.

О том, что Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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