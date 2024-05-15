Небензя: Зеленский теряет легитимность 21 мая
Об этом информирует РИА Новости.
По словам постпреда, сегодня жители Украины сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима.
Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом.