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Небензя: Зеленский теряет легитимность 21 мая

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский теряет легитимность 21 мая.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам постпреда, сегодня жители Украины сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима.

Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом.

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