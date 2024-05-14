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Полный список назначений: Путин утвердил новый состав правительства РФ

Путин подписал указы о назначении членов кабмина и директоров служб

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RT
Владимир Путин назначил на должности новых вице-премьеров и министров, а также директоров служб. Соответствующие указы главы государства опубликованы пресс-службой Кремля.
Полный список назначений: Путин утвердил новый состав правительства РФ
  • РИА Новости
  • © Павел Быркин

Глава государства назначил:

Мантурова Дениса Валентиновича — первым заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Голикову Татьяну Алексеевну — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Григоренко Дмитрия Юрьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Российской Федерации;

Новака Александра Валентиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Оверчука Алексея Логвиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Патрушева Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Савельева Виталия Геннадьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Трутнева Юрия Петровича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Хуснуллина Марата Шакирзяновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Чернышенко Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;

Белоусова Андрея Рэмовича — министром обороны Российской Федерации;

Колокольцева Владимира Александровича — министром внутренних дел Российской Федерации;

Куренкова Александра Вячеславовича — министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лаврова Сергея Викторовича — министром иностранных дел Российской Федерации;

Чуйченко Константина Анатольевича — министром юстиции Российской Федерации;

Алиханова Антона Андреевича — министром промышленности и торговли Российской Федерации;

Дегтярёва Михаила Владимировича — министром спорта Российской Федерации;

Козлова Александра Александровича — министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Котякова Антона Олеговича — министром труда и социальной защиты Российской Федерации;

Кравцова Сергея Сергеевича — министром просвещения Российской Федерации;

Лут Оксану Николаевну — министром сельского хозяйства Российской Федерации;

Любимову Ольгу Борисовну — министром культуры Российской Федерации;

Мурашко Михаила Альбертовича — министром здравоохранения Российской Федерации;

Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации;

Силуанова Антона Германовича — министром финансов Российской Федерации;

Старовойта Романа Владимировича — министром транспорта Российской Федерации;

Файзуллина Ирека Энваровича — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Фалькова Валерия Николаевича — министром науки и высшего образования Российской Федерации;

Цивилёва Сергея Евгеньевича — министром энергетики Российской Федерации;

Чекункова Алексея Олеговича — министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Нарышкина Сергея Евгеньевича — директором Службы внешней разведки; 

Бортникова Александра Васильевича — директором Федеральной службы безопасности;

Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;

Кочнева Дмитрия Викторовича — директором Федеральной службы охраны;

Линца Александра Леонидовича — начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.

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