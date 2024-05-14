Полный список назначений: Путин утвердил новый состав правительства РФ

Путин подписал указы о назначении членов кабмина и директоров служб

Владимир Путин назначил на должности новых вице-премьеров и министров, а также директоров служб. Соответствующие указы главы государства опубликованы пресс-службой Кремля.

РИА Новости

© Павел Быркин