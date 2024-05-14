Полный список назначений: Путин утвердил новый состав правительства РФ
Путин подписал указы о назначении членов кабмина и директоров служб
- РИА Новости
- © Павел Быркин
Глава государства назначил:
Мантурова Дениса Валентиновича — первым заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Голикову Татьяну Алексеевну — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Григоренко Дмитрия Юрьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Российской Федерации;
Новака Александра Валентиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Оверчука Алексея Логвиновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Патрушева Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Савельева Виталия Геннадьевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Трутнева Юрия Петровича — заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Хуснуллина Марата Шакирзяновича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Чернышенко Дмитрия Николаевича — заместителем председателя правительства Российской Федерации;
Белоусова Андрея Рэмовича — министром обороны Российской Федерации;
Колокольцева Владимира Александровича — министром внутренних дел Российской Федерации;
Куренкова Александра Вячеславовича — министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Лаврова Сергея Викторовича — министром иностранных дел Российской Федерации;
Чуйченко Константина Анатольевича — министром юстиции Российской Федерации;
Алиханова Антона Андреевича — министром промышленности и торговли Российской Федерации;
Дегтярёва Михаила Владимировича — министром спорта Российской Федерации;
Козлова Александра Александровича — министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Котякова Антона Олеговича — министром труда и социальной защиты Российской Федерации;
Кравцова Сергея Сергеевича — министром просвещения Российской Федерации;
Лут Оксану Николаевну — министром сельского хозяйства Российской Федерации;
Любимову Ольгу Борисовну — министром культуры Российской Федерации;
Мурашко Михаила Альбертовича — министром здравоохранения Российской Федерации;
Решетникова Максима Геннадьевича — министром экономического развития Российской Федерации;
Силуанова Антона Германовича — министром финансов Российской Федерации;
Старовойта Романа Владимировича — министром транспорта Российской Федерации;
Файзуллина Ирека Энваровича — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Фалькова Валерия Николаевича — министром науки и высшего образования Российской Федерации;
Цивилёва Сергея Евгеньевича — министром энергетики Российской Федерации;
Чекункова Алексея Олеговича — министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Нарышкина Сергея Евгеньевича — директором Службы внешней разведки;
Бортникова Александра Васильевича — директором Федеральной службы безопасности;
Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;
Кочнева Дмитрия Викторовича — директором Федеральной службы охраны;
Линца Александра Леонидовича — начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.