«Руководствуемся принципом справедливости»: Минфин РФ рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения

Минфин России вместе с Госдумой рассмотрят вопрос о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения физлиц, заявил и. о. главы ведомства Антон Силуанов. Руководство страны планирует усовершенствовать фискальную систему по поручению президента Владимира Путина. Как ранее отмечал российский лидер, люди с высокими доходами должны отчислять в бюджет больше денег, тогда как нагрузку на нуждающихся граждан необходимо снизить. В этой связи эксперты не исключают, что власти могут освободить часть населения от уплаты подоходного налога. Впрочем, в Минфине пока отдают предпочтение различным субсидиям и вычетам для нуждающихся россиян. Как могут измениться правила налогообложения — в материале RT.

Министерство финансов России рассмотрит возможность введения в стране полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц. Об этом во вторник, 14 мая, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Антон Силуанов во время выступления в Государственной думе.

По его словам, ранее фракции нижней палаты парламента уже выступали с подобными предложениями. Инициативу среди прочих планируется обсудить на экспертном совете комитета Госдумы по бюджету и налогам, добавил и. о. министра.

«При подготовке налоговых предложений руководствуемся принципом справедливости... Необходимо формирование равных условий налогообложения путём ликвидации налоговых лазеек. Что немаловажно, на какие приоритеты идут налоговые поступления, какие задачи решаются с помощью этих ресурсов — эти базовые подходы мы обсудим», — сказал Силуанов.

Модернизировать фискальную систему страны правительству и парламенту поручил президент Владимир Путин. В своём послании Федеральному собранию глава государства призвал перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону граждан и компаний с высокими доходами и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«В общую казну... на решение общенациональных задач, прежде всего... по борьбе с бедностью, всё-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают... Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов... Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, предпринять ещё целый ряд шагов по этому направлению», — пояснил российский лидер.

По его мнению, общество воспримет нововведения «абсолютно нормально». Бизнес, в свою очередь, сам просит от руководства страны определиться с системой налогообложения, сделать её стабильной и больше не трогать, отметил президент.

«По сути, (нужен. — RT) прогрессивный налог... Даже те, кто были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — добавил Путин.

Прогрессивная система налогообложения действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц (НДФЛ): минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, с 2001-го власти ввели плоскую шкалу НДФЛ, после чего на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

«Причинами той налоговой реформы были низкий уровень доходов населения, а также сложность законодательства, регулирующего НДФЛ, при наличии большого количества льгот. Слабость администрирования подоходного налога и массовое уклонение от его уплаты вынудили руководство страны отказаться от прогрессивной шкалы», — объяснила RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

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Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, в начале 2000-х власти не имели современных систем отслеживания доходов, чем активно пользовались предприниматели, сокращая свою налоговую базу. В результате действовавшая система не приносила значимых доходов бюджету и была невыгодна экономике, пояснил собеседник RT.

«Когда НДФЛ установили для всех на уровне 13%, власти стали получать больше налоговых средств, чем при прогрессивной шкале. Многие компании вышли из серой зоны, поскольку им было проще и дешевле заплатить, нежели искать способы ухода от налогов. При этом на сегодняшний день уклоняться стало уже намного сложнее. ФНС перешла на новые технологии, активно использует Big Data в своей работе, так что налоговикам стали видны многие транзакции, и скрыть их так просто, как раньше, бизнесу уже не удастся», — подчеркнул Остапкович.

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На этом фоне с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе налогообложения вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год (от 416,7 тыс. рублей в месяц) ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей. Впрочем, с учётом последних заявлений властей количество градаций в этой шкале может увеличиться.

Так, по мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, повышенным НДФЛ в 15% стоит облагать граждан с доходом более 1 млн рублей в год (свыше 83,3 тыс. рублей в месяц), а при ежегодном заработке от 5 млн рублей ставку налога можно установить на уровне 20%, пишет РИА Новости. При этом некоторые категории граждан могут быть вовсе освобождены от уплаты НДФЛ, не исключает Георгий Остапкович.

«В развитых странах подоходным налогом не облагают людей с низким заработком. Так что в теории мы тоже могли бы освободить от НДФЛ тех, кто получает минимальный оклад за свой труд, поскольку богатые начнут платить больше. Однако трудность заключается в том, что деньги от НДФЛ идут в региональные бюджеты, а все регионы у нас разные по своему развитию. Есть субъекты РФ, где основную налоговую базу составляют низкодоходные работники, и в этом случае часть регионов может столкнуться с падением бюджетных поступлений», — объяснил эксперт.

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В этой связи Минфин выступает за альтернативные способы поддержки нуждающихся граждан при корректировке фискальной системы. В частности, по словам Антона Силуанова, можно предусмотреть налоговые вычеты прежде всего для малоимущих семей с детьми. Кроме того, ведомство планирует совершенствовать механизм прямых субсидий из федерального бюджета россиянам, которым требуется материальная помощь от государства.

Социальный ориентир

По словам Силуанова, поддержка нуждающихся граждан, семей с детьми и выполнение социальных обязательств остаются главным приоритетом руководства страны на ближайшие годы. Так, в настоящий момент на эти цели власти уже направляют более 30% расходов государственной казны.

«Дополнительные финансовые ресурсы будут направлены на реализацию нацпроектов «Семья», «Молодёжь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». Ежегодно на уровень инфляции будут индексироваться материнский капитал, более 40 пособий и выплат. Продолжится повышение МРОТ. В 2030 году этот показатель составит 35 тыс. рублей — более чем в два раза выше, чем в 2023 году. На все эти задачи финансы будут выделяться в первоочередном порядке», — подчеркнул и. о. министра.

Реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, стала одним из ключевых факторов снижения уровня бедности в России за последние несколько лет, о чём ранее заявили в Федеральной службе государственной статистики. По данным ведомства, если ещё в 2017 году доля малообеспеченного населения в стране составляла 13%, то по итогам 2023-го упала до рекордных 8,5%.

Более того, в дальнейшем власти планируют опустить показатель ещё сильнее: сначала до 7%, а затем — ниже 5%. Об этом говорится в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Сегодня у нас очень много эффективных мер поддержки населения. Наиболее значимыми, на мой взгляд, остаются программы помощи россиянам с детьми, так как с рождением ребёнка родители становятся более уязвимыми, а нагрузка на семейный бюджет возрастает. Важно, что и матери-одиночки тоже получают пособия и различную помощь. В целом государство выполняет свои социальные обязательства в полном объёме», — заключил Георгий Остапкович.