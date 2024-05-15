Власти Сумской области начали эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией

Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией.

С таким заявлением в эфире украинского новостного телемарафона выступил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх.

«У нас с прошлого года идёт пятикилометровая зона... Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья... Им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в двух городах Сумской области объявили эвакуацию населения.

Также власти Харьковской области прокомментировали слухи о том, что начальник областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне боевых действий в регионе.