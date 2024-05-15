Полянский: Блинкен дал «концерт» в Киеве, когда украинцев отправляют в мясорубку
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Полянского, люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать.
«Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что выступление американского госсекретаря опровергает заявления об ужасных условиях жизни на Украине из-за «варварских российских обстрелов»: музыкальный клуб есть, свет внутри горит, отдыхающие также на месте.
Ранее Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Позже американский госсекретарь заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».
При этом он подчеркнул, что для Киева наступил критический этап СВО.