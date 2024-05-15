Полянский: Блинкен дал «концерт» в Киеве, когда украинцев отправляют в мясорубку

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за «концерт» американского дипломата в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в «мясорубку».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Полянского, люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать.

«Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что выступление американского госсекретаря опровергает заявления об ужасных условиях жизни на Украине из-за «варварских российских обстрелов»: музыкальный клуб есть, свет внутри горит, отдыхающие также на месте.

Ранее Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Позже американский госсекретарь заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».

При этом он подчеркнул, что для Киева наступил критический этап СВО.