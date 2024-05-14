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AP: Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников США.

Отмечается, что госсекретарь США пошлёт сильный сигнал уверенности официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе своего визита.

В материале также сказано, что Блинкен подчеркнёт приверженность администрации президента США Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Блинкен на этой неделе посетит Киев.

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