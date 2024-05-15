Галузин: отношения России и Украины рано или поздно восстановятся
«Пусть это займёт определённое время, но люди сумеют найти общий язык», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что планы Запада на этом направлении провалятся.
«Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится», — отметил Галузин.
Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинцы в течение десяти лет обязательно воссоединятся с Россией.