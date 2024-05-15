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Галузин: отношения России и Украины рано или поздно восстановятся

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Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью порталу News.ru, что отношения между народами России и Украины рано или поздно восстановятся.

«Пусть это займёт определённое время, но люди сумеют найти общий язык», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что планы Запада на этом направлении провалятся.

«Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится», — отметил Галузин.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинцы в течение десяти лет обязательно воссоединятся с Россией.

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