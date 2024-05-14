Украинский Генштаб признал, что ВСУ отошли в Волчанске на «отдельных участках»

ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе города Волчанска Харьковской области.

Об этом заявил украинский Генштаб, пишет ТАСС.

Как уточняется, украинским войскам пришлось сменить позиции «на отдельных участках» в районе Волчанска из-за штурмовых действий российских войск.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, который проинформировал его о ходе боевых действий и ситуации в Харьковской области.

13 мая Вооружённые силы России уничтожили четыре боевые машины РСЗО украинской стороны в Харьковской области. Среди них — «Ураган», Vampire и RAK-SA-12 хорватского производства.