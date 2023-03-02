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Минспорт отказал «Спартаку» помочь в получении гражданства для Промеса

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Министерство спорта отказалось помогать «Спартаку» в получении российского гражданства для голландского легионера красно-белых Квинси Промеса.

«В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», — цитирует журналист Иван Карпов представителя Минспорта.

Уточняется, что «Спартак» направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Куинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Столичный клуб в начале декабря инициировал процедуру, но за прошедшее время клуб так и не смог ни подтвердить, ни опровергнуть свои действия. Отказ пришёл в «Спартак» в конце года и был вызван тем, что в Голландии Промес проходит обвиняемым по уголовному делу. Поэтому министерство и не смогло подать запрошенное ходатайство.

Ранее сообщалось, что Промес не будет присутствовать на суде в Нидерландах в пятницу, иначе его могут арестовать.



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