AD: Промес не будет присутствовать на суде в Нидерландах в пятницу, иначе его могут арестовать
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«Мы не пришли к соглашению в переговорах с Генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он приедет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, но он рискует быть задержанным на более длительный срок. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта», — приводит слова адвоката форварда Роберта Малевича AD.
Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.
Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.
Ранее нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о возможном получении Промесом российского гражданства.