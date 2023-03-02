AD: Промес не будет присутствовать на суде в Нидерландах в пятницу, иначе его могут арестовать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не сможет присутствовать на заседании суда в Нидерландах.

«Мы не пришли к соглашению в переговорах с Генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он приедет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, но он рискует быть задержанным на более длительный срок. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта», — приводит слова адвоката форварда Роберта Малевича AD.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Ранее нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о возможном получении Промесом российского гражданства.