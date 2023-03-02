Нидерландский журналист: не имею никакого представления, зачем Промесу российский паспорт

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о возможном получении нападающим «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства.

«Не имею никакого представления, зачем ему паспорт РФ. Может, этим ходом он хочет избежать судебного преследования или из-за лимита в РПЛ? Или он патриот России и любит «Спартак»? Да, Квинси никогда не сыграет за сборную Нидерландов, но также не сможет проявить себя и в сборной России», — цитирует Ламмерса Sport24.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Ранее Георгий Джикия оценил отсутствие Промеса на сборах «Спартака».