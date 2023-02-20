Джикия оценил отсутствие Промеса на сборах «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об отсутствии нападающего красно-белых Квинси Промеса на сборах.

«Мы постоянно переписывались, общались, поддерживали друг друга. Когда я прилетал между сборами в Москву, то заехал на базу, где он тренировался. Мы с ним увиделись, обменялись словами. Надеюсь, он быстро наберёт тонус», — приводит слова Джикии пресс-служба клуба.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Напомним, что прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как Промес готовился к возобновлению сезона.