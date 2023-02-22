Москалёв поделился мнением об отстранении России от международных турниров

Футбольный арбитр Владимир Москалёв поделился мнением об отстранении России от международных соревнований.

«Конечно, все переживают по этому поводу. Ситуация сложная. Остаётся лишь надеяться, что в скором времени она разрешится и мы вновь сможем работать на международном уровне. Непросто принять такое, когда ты стремишься чего-то добиться в карьере. Сначала ты ставишь себе задачу попасть в РПЛ, потом — получить право работать в еврокубках. Сейчас же мы фактически лишены этого. Но ведь не только мы проходим через такое. Наши футболисты также находятся в этих условиях и просто вынуждены ждать, пока всё закончится и они вновь смогут представлять свою страну в соревнованиях сборных, клубы — в еврокубках», — заявил Москалёв в интервью RT.

Ранее Москалёв ответил на вопрос о том, оправданно ли было на чемпионате мира в Катаре добавлять по 10–12 минут.