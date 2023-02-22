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Москалёв поделился мнением об отстранении России от международных турниров

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Футбольный арбитр Владимир Москалёв поделился мнением об отстранении России от международных соревнований.
Москалёв поделился мнением об отстранении России от международных турниров
  • РИА Новости

«Конечно, все переживают по этому поводу. Ситуация сложная. Остаётся лишь надеяться, что в скором времени она разрешится и мы вновь сможем работать на международном уровне. Непросто принять такое, когда ты стремишься чего-то добиться в карьере. Сначала ты ставишь себе задачу попасть в РПЛ, потом — получить право работать в еврокубках. Сейчас же мы фактически лишены этого. Но ведь не только мы проходим через такое. Наши футболисты также находятся в этих условиях и просто вынуждены ждать, пока всё закончится и они вновь смогут представлять свою страну в соревнованиях сборных, клубы — в еврокубках», — заявил Москалёв в интервью RT.

Ранее Москалёв ответил на вопрос о том, оправданно ли было на чемпионате мира в Катаре добавлять по 10–12 минут.

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