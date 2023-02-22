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Москалёв — о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: эксперимент, который многие не восприняли с позитивом

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Футбольный арбитр Владимир Москалёв ответил на вопрос о том, оправданно ли было на чемпионате мира в Катаре добавлять по 10–12 минут.
Москалёв — о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: эксперимент, который многие не восприняли с позитивом
  • РИА Новости

«Ещё до начала турнира ФИФА заявило о намерении бороться с проявлениями неспортивного поведения, в частности, симуляциями травм, затяжками времени, длительными заменами. Возможно, некоторые слишком серьёзно отнеслись к этим требованиям. Насколько мне известно, в паузах помощник одного из арбитров специально останавливал секундомер, чтобы точно рассчитать количество добавленных минут. Если так скрупулёзно подходить к этому вопросу, то действительно можно компенсировать 10–12... По мне, когда добавляется почти треть тайма — это слишком», — заявил Москалёв в интервью RT.

Также он рассказал, что российскому футболу приходят подобные рекомендации со стороны ФИФА.

«Безусловно, от Международной федерации футбола по-прежнему поступают рассылки. Но рекомендации касаются более значимых пунктов правил. Не думаю, что будет обращение относительно добавленного времени. Мне кажется, это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом».

Ранее Москалёв высказался об уровне судейства на чемпионате мира в Катаре.

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