Москалёв — о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: эксперимент, который многие не восприняли с позитивом
- РИА Новости
«Ещё до начала турнира ФИФА заявило о намерении бороться с проявлениями неспортивного поведения, в частности, симуляциями травм, затяжками времени, длительными заменами. Возможно, некоторые слишком серьёзно отнеслись к этим требованиям. Насколько мне известно, в паузах помощник одного из арбитров специально останавливал секундомер, чтобы точно рассчитать количество добавленных минут. Если так скрупулёзно подходить к этому вопросу, то действительно можно компенсировать 10–12... По мне, когда добавляется почти треть тайма — это слишком», — заявил Москалёв в интервью RT.
Также он рассказал, что российскому футболу приходят подобные рекомендации со стороны ФИФА.
«Безусловно, от Международной федерации футбола по-прежнему поступают рассылки. Но рекомендации касаются более значимых пунктов правил. Не думаю, что будет обращение относительно добавленного времени. Мне кажется, это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом».
Ранее Москалёв высказался об уровне судейства на чемпионате мира в Катаре.