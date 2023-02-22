Москалёв высказался об уровне судейства на чемпионате мира в Катаре

Футбольный арбитр Владимир Москалёв поделился мнением о работе судей на чемпионате мира в Катаре.

«Не скажу, что посмотрел много встреч. Выбирал топовые матчи. Но, естественно, смотрел все неоднозначные эпизоды с судейством, вызвавшие обсуждение в прессе. Было интересно составить своё мнение, постараться понять причину возможных ошибок. Акцентировал внимание именно на этом», — заявил Москалёв в интервью RT.

Также он рассказал о судейском решении, которое особенно врезалось ему в память.

«Сразу приходит в голову эпизод в матче сборной Португалии и Уругвая, когда был ошибочно назначен пенальти. На днях у нас было трёхчасовое теоретическое занятие, в ходе него разбирали и эпизоды с ЧМ-2022, в том числе и его. Сейчас уже удалось понять как природу тех или иных решений коллег, так и причины ряда оплошностей. Зачастую проблема банальна: рефери неправильно расположился, поэтому не смог правильно трактовать произошедшее», — добавил он.

Ранее Москалёв заявил, что считает, что девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии.