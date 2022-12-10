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Футбольный агент Языджи: я бы посоветовал ЦСКА Гомеса и Дурсуна

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Адем Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал, какие футболисты могли бы усилить нападение московского ЦСКА.

«Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора». Он приезжал в 2018 в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны», — цитирует Чебеджи Metaratings.

По его мнению, усилить армейскую команду также мог бы Сердар Дурсун из «Фенербахче».

«Это опытный нападающий с хорошим завершением», — добавил Чебеджи.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Языджи исключил возвращение в Россию до лета.

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