Футбольный агент Языджи: я бы посоветовал ЦСКА Гомеса и Дурсуна

Адем Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал, какие футболисты могли бы усилить нападение московского ЦСКА.

«Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора». Он приезжал в 2018 в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны», — цитирует Чебеджи Metaratings.

По его мнению, усилить армейскую команду также мог бы Сердар Дурсун из «Фенербахче».

«Это опытный нападающий с хорошим завершением», — добавил Чебеджи.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Языджи исключил возвращение в Россию до лета.