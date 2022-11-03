Агент Языджи исключил возвращение футболиста в Россию до лета

Адем Чебеджи, агент Юсуфа Языджи, рассказал, когда турецкий полузащитник может вернуться в Россию.

«Сейчас Юсуф полностью сфокусирован на выступлениях за «Трабзонспор». Он думает только о том, как стать чемпионом с этим клубом. До лета возвращение в Россию точно невозможно», — цитирует Чебеджи «РБ Спорт».

Футбольный агент подчеркнул, что сейчас не самый лучший момент для обсуждения трансфера Языджи.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В начале сентября турецкий полузащитник подписал контракт с «Трабзонспором».

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.