Полузащитник ЦСКА Карраскаль высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ
- РИА Новости
«Легко ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом»? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочётах, которые мы можем исправить», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».
Игра 11-тура на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.
ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 26 баллами лидирует в чемпионате, при этом имеет игру в запасе с «Ростовом».
«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.
Ранее Карраскаль рассказал о дебюте за сборную Колумбии.