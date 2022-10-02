Полузащитник ЦСКА Карраскаль высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Легко ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом»? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочётах, которые мы можем исправить», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Игра 11-тура на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 26 баллами лидирует в чемпионате, при этом имеет игру в запасе с «Ростовом».

«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее Карраскаль рассказал о дебюте за сборную Колумбии.