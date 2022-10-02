Хавбек ЦСКА Карраскаль рассказал о дебюте за сборную Колумбии
- РИА Новости
«Я очень рад, что моя мечта сбылась! Я рад тому, что происходит, и продолжу дальше хорошо работать, чтобы соответствовать уровню сборной», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».
Помимо полузащитника армейского клуба, в сборную Колумбии был вызван хавбек «Зенита» Вильмар Барриос.
Напомним, что Карраскаль в 11 матчах за ЦСКА в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с армейским клубом истекает летом 2026 года.
Ранее агент Карраскаля объяснил, почему футболист пропустил матч с «Химками».