Агент Карраскаля объяснил, почему футболист пропустит матч с «Химками»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, почему хавбек пропустит матч 11-го тура чемпионата России с «Химками».

«У Хорхе была долгая дорога, поэтому сегодня он не играет. Всё в порядке», — приводит слова Родригеса Sport24.

Карраскаль в 11 матчах за ЦСКА в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с армейским клубом истекает летом 2026 года.

Игра между «Химками» и ЦСКА состоится 1 октября на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30 мск.

После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Химки» — ЦСКА.