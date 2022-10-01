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Агент Карраскаля объяснил, почему футболист пропустит матч с «Химками»

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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, почему хавбек пропустит матч 11-го тура чемпионата России с «Химками».
Агент Карраскаля объяснил, почему футболист пропустит матч с «Химками»
  • AP

«У Хорхе была долгая дорога, поэтому сегодня он не играет. Всё в порядке», — приводит слова Родригеса Sport24.

Карраскаль в 11 матчах за ЦСКА в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с армейским клубом истекает летом 2026 года. 

Игра между «Химками» и ЦСКА состоится 1 октября на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30 мск.

После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Химки» — ЦСКА.

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