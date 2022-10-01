Мостовой: ЦСКА обязан обыгрывать разобранные «Химки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Химки» — ЦСКА.

«В свете того, что происходит в «Химках», сейчас ситуацию там выправить тяжело. Сгорели «Локомотиву» с крупным счётом, команда разобранная. ЦСКА обязан обыгрывать «Химки» в таком состоянии», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что подмосковный клуб является нелёгким соперником.

Игра между «Химками» и ЦСКА состоится 1 октября на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30 мск.

После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».