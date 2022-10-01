Масалитин: у ЦСКА сбился игровой ритм

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«У ЦСКА сбился игровой ритм. Последняя игра с «Сочи» в Кубке вызывает тревогу. «Химкам» отступать некуда, потому что надо прерывать чёрную полосу. У ЦСКА ещё тура три назад началась невнятная игра. Неизвестно, как будут себя чувствовать Карраскаль и Медина», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его словам, если футболисты ЦСКА будут выполнять указания главного тренера Владимира Федотова, то проблем в игре не возникнет. Он также подчеркнул, что, если ЦСКА будет играть, как в матче с «Торпедо», то возникнут проблемы.

Игра между «Химками» и ЦСКА состоится 1 октября на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30 мск.

Ранее форвард ЦСКА Адольфо Гайч оценил шансы столичной команды побороться за чемпионство в РПЛ.