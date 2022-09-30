Гайч: без тени сомнений, ЦСКА может побороться за чемпионство

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч оценил шансы столичной команды побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Без тени сомнений, мы это можем. Мы же показали на их поле, что можем играть с «Зенитом». И даже сражаться за победу. Уверен, что у нас есть необходимое количество хороших игроков, глубина нашей скамейки, что позволит нам всерьёз бороться за чемпионство», — цитирует Гайча «Комсомольская правда».

Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее футбольный агент Мартин Родригес рассказал, когда его клиент, полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вернётся в Россию из расположения сборной Колумбии.