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Колыванов: у нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу

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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об уровне футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если по уровню игры, то могут уехать: Захарян, Тюкавин. У нас футболистов 30 могут поехать играть в Европу. У нас умеют играть в футбол», — цитирует Колыванова Legalbet.

Он подчеркнул, что перебраться в европейский чемпионат может как молодой, так и опытный российский футболист.

«Главное, чтобы дурака не валяли. У нас есть нормальные пацаны. Тот же Кокорин уехал в 30 лет. Миранчук попал в команду, которая играла в Лиге чемпионов», — добавил Колыванов.

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис». В десяти матчах он забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Алексей Миранчук в девяти встречах за «Торино» забил два мяча и сделал два голевых паса.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ.

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