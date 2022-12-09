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Канчельскис: никакого лимита на легионеров в РПЛ вообще быть не должно

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Канчельскис: никакого лимита на легионеров в РПЛ вообще быть не должно
  • РИА Новости

«Какой вообще смысл ужесточать лимит на легионеров? С этим же нет никаких проблем. Почему-то в других странах не ужесточают, и всё нормально. Да отмените лимит вообще! Пускай наши отечественные футболисты доказывают, что они лучше иностранцев», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По его словам, Российский футбольный союз должен решать реальные проблемы российского футбола и помогать ему развиваться, а не удивлять кого-то новыми выдумками. Он также отметил, что в РФС сейчас работают не футбольные люди и выдумывают какие-то правила.

По информации канала «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

Ранее в РФС высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

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