РФС: оснований для пересмотра лимита на легионеров в данный момент нет
- РИА Новости
«На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», — говорится в сообщении РФС.
По информации канала «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.
В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.
Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.