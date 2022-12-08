РФС: оснований для пересмотра лимита на легионеров в данный момент нет

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», — говорится в сообщении РФС.

По информации канала «Матч ТВ», правительство страны не устраивает качество легионеров, выступающих в РПЛ. Отмечается, что данную тему уже обсуждали Александр Дюков и Олег Матыцин.

В марте исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров, который начал действовать с сезона-2022/23. Каждый клуб РПЛ может заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.