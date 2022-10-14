Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.

«Я по-прежнему считаю, что нужно полностью отказаться от легионеров в российском футболе. Пусть упадёт уровень чемпионата — в этом нет ничего страшного. Мы сохраним деньги, дадим дорогу российским игрокам», — передаёт слова Терюшкова «РБ Спорт».

По мнению депутата, в России свои отличные игроки.

«Российский чемпионат раньше смотрели с большим интересом, европейские первенства были на втором плане. Мы почему-то заставили себя поверить в европейскую «конфетку», которую навязал нам международный спорт. Они сделали спорт коммерцией, навязывают только деньги. Абсолютно точно не надо ориентироваться на Европу!» — сказал он.

В марте исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров, который начнёт действовать с сезона-2022/23. С нового сезона каждый клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) сможет заявить до 13 легионеров, на поле смогут одновременно выйти не более восьми иностранных игроков.

До этого в РПЛ действовал формат «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон не могло быть более восьми иностранцев.

Ранее Терюшков прокомментировал новость о том, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба может стать депутатом Госдумы после завершения карьеры.