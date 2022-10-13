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Терюшков: не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы в Госдуму

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Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба может стать депутатом Госдумы после завершения карьеры.
Терюшков: не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы в Госдуму
  • Gettyimages.ru
  • © Orange Pictures/BSR Agency

«Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артёма и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют. Не могу сказать, поддержит ли народ кандидатуру Дзюбы для Госдумы. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его мнению, в Госдуме Дзюба отвечал бы за спортивную составляющую.

«Артём всю свою жизнь посвятил спорту и футболу. Что делать дальше — выбирать ему», — сказал Терюшков.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру Дзюбы.

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