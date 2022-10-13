В Турции считают, что Дзюба плохо играет в составе «Адана Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что форвард Марио Балотелли был успешен в Турции, а Дзюба — нет. По его словам, он не удивлён, так как агенты российского форварда изначально пытались организовать трансфер в «Фенербахче».

«Адана» — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — заключил Озджан.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее первый тренер Дзюбы Александр Шупляков высказал мнение о будущем форварда.