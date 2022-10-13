Шупляков: Дзюба после футбола в Госдуму может пойти

Первый тренер Артёма Дзюбы Александр Шупляков высказал мнение о будущем форварда, который выступает за турецкий «Адана Демирспор».

«По последним матчам я вижу, что «Адана Демирспор» неподходящая команда для Дзюбы. Ему надо переходить в другой клуб. Ещё хочется посмотреть на Артёма в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти», — цитирует тренера Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре неполных матча и забил один мяч.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил Дзюбу и Александра Соболева.