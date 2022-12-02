Сехудо отреагировал на анонс своего поединка со Стерлингом

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Американский боец Генри Сехудо высказался об анонсе своего поединка с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Увидимся в марте. Когда я разделаюсь со Стерлингом, дам реванш Хасбику», — написал Сехудо в Instagram*.

Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца ТиДжея Диллашоу.

На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.

Ранее в команде российского бойца Фёдора Емельяненко сообщили, что спортсмен начал подготовку к реваншу с американцем Райаном Бейдером.

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