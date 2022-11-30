Фёдор Емельяненко начал подготовку к реваншу с Бейдером

В команде российского бойца Фёдора Емельяненко сообщили, что спортсмен начал подготовку к реваншу с американцем Райаном Бейдером.

«Фёдор начал подготовку к бою с Бейдером», — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок между спортсменами, который может стать последним в карьере российского бойца, пройдёт на турнире Bellator 290 4 февраля.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Немков оценил шансы Емельяненко в реванше с Бейдером.