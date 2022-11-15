Агент Спаича: Урош очень хочет вернуться в российский чемпионат

Агент Уроша Спаича Стеван Микович высказался о возможном возвращении футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Урошу понадобится ещё месяц, может, полтора, чтобы полностью восстановиться. В январе он будет готов на все 100% и с удовольствием рассмотрит возможные предложения из России. Урош очень хотел бы вернуться в российский чемпионат», — цитирует Миковича «РБ Спорт».

Спаич сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Предположительно, игрок должен восстановиться к концу ноября.

29-летний серб выступал за «Краснодар с 2019 по 2021 годы. Всего в составе краснодарской команды он провёл 76 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым перед стартом сезона.