Агент Спаича: Урош очень хочет вернуться в российский чемпионат
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«Урошу понадобится ещё месяц, может, полтора, чтобы полностью восстановиться. В январе он будет готов на все 100% и с удовольствием рассмотрит возможные предложения из России. Урош очень хотел бы вернуться в российский чемпионат», — цитирует Миковича «РБ Спорт».
Спаич сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Предположительно, игрок должен восстановиться к концу ноября.
29-летний серб выступал за «Краснодар с 2019 по 2021 годы. Всего в составе краснодарской команды он провёл 76 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым перед стартом сезона.