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Агент Спаича: Урош очень хочет вернуться в российский чемпионат

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Агент Уроша Спаича Стеван Микович высказался о возможном возвращении футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Агент Спаича: Урош очень хочет вернуться в российский чемпионат
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Урошу понадобится ещё месяц, может, полтора, чтобы полностью восстановиться. В январе он будет готов на все 100% и с удовольствием рассмотрит возможные предложения из России. Урош очень хотел бы вернуться в российский чемпионат», — цитирует Миковича «РБ Спорт».

Спаич сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Предположительно, игрок должен восстановиться к концу ноября.

29-летний серб выступал за «Краснодар с 2019 по 2021 годы. Всего в составе краснодарской команды он провёл 76 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Матвеем Сафоновым перед стартом сезона.

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