«Наполи» без Кварацхелии победил «Удинезе» в матче Серии А
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Игра в Неаполе завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Лучано Спаллетти.
В составе команды из Неаполя мячи забили Виктор Осимхен (15-я минута), Пётр Зелиньски (31-я), Элиф Элмас (58-я). У «Удинезе» отличились Илия Несторовски (79-я), Лазар Самарджич (82-я).
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустил матч с «Удинезе» из-за травмы.
Ранее нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнения с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.