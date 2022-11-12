«Наполи» без Кварацхелии победил «Удинезе» в матче Серии А

«Наполи» нанёс поражение «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра в Неаполе завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Лучано Спаллетти.

В составе команды из Неаполя мячи забили Виктор Осимхен (15-я минута), Пётр Зелиньски (31-я), Элиф Элмас (58-я). У «Удинезе» отличились Илия Несторовски (79-я), Лазар Самарджич (82-я).

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустил матч с «Удинезе» из-за травмы.

Ранее нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнения с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.